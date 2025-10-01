Yritysluettelo
Magna International
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Canada

Magna International Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Canada

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Canada Magna International:ssa on yhteensä CA$124K per year. Katso Magna International:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Magna International
Software Engineer
Brampton, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$124K
Taso
L1
Peruspalkka
CA$110K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.4K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Magna International?

CA$226K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Magna International in Canada sits at a yearly total compensation of CA$144,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magna International for the Ohjelmistoinsinööri role in Canada is CA$110,416.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Magna International ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit