Magna International Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Ann Arbor, MI Area

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Ann Arbor, MI Area Magna International:ssa on yhteensä $135K per year. Katso Magna International:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
Yhteensä vuodessa
$135K
Taso
L3
Peruspalkka
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
16 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Magna International?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Magna International in Ann Arbor, MI Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $159,920. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Magna International Ohjelmistoinsinööri roolille in Ann Arbor, MI Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,000.

