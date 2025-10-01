Ohjelmistoinsinööri korvaus in Switzerland Magic Leap:ssa vaihtelee CHF 172K per year Senior Software Engineer -tasolta CHF 209K per year Lead Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Switzerland on yhteensä CHF 213K. Katso Magic Leap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Entry Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Magic Leap-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike