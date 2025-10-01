Yritysluettelo
Magic Leap
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Switzerland

Magic Leap Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Switzerland

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Switzerland Magic Leap:ssa vaihtelee CHF 172K per year Senior Software Engineer -tasolta CHF 209K per year Lead Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Switzerland on yhteensä CHF 213K. Katso Magic Leap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Entry Software Engineer
(Lähtötaso)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Associate Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Senior Software Engineer
CHF 172K
CHF 151K
CHF 3.7K
CHF 17.1K
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

CHF 134K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Magic Leap-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Virtuaalitodellisuus-ohjelmistoinsinööri

UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Magic Leap in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 235,332. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Magic Leap for the Ohjelmistoinsinööri role in Switzerland is CHF 180,361.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Magic Leap ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • SmartThings
  • Avvo
  • Postmates
  • Zocdoc
  • Collective Health
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit