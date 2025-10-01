Ohjelmistoinsinööri korvaus in Miami-Ft. Lauderdale Area Magic Leap:ssa vaihtelee $139K per year Entry Software Engineer -tasolta $188K per year Lead Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Miami-Ft. Lauderdale Area on yhteensä $149K. Katso Magic Leap:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Entry Software Engineer
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Magic Leap-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
