Magic Leap
Magic Leap Palkat

Magic Leap:n palkka vaihtelee $90,554 kokonaiskorvauksena vuodessa Laitteistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $324,719 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Entry Software Engineer $140K
Associate Software Engineer $137K
Software Engineer $149K
Senior Software Engineer $172K
Lead Software Engineer $209K
Principal Software Engineer $325K

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Virtuaalitodellisuus-ohjelmistoinsinööri

Koneinsinööri
Median $113K
Markkinointi
Median $151K

Liiketoiminta-analyytikko
$167K
Data-asiantuntija
Median $150K
Sähköinsinööri
$204K
Laitteistoinsinööri
$90.6K
Henkilöstöhallinto
$199K
Juridiikka
$189K
Optiikka-insinööri
$155K
Tuotesuunnittelija
$92.3K
Tuotepäällikkö
$216K
Ohjelmapäällikkö
$174K
Rekrytoija
$176K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$322K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$259K
UX-tutkija
$119K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Magic Leap-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Magic Leap on Ohjelmistoinsinööri at the Principal Software Engineer level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $324,719. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Magic Leap ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $169,699.

