MacPaw
MacPaw Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Ukraine MacPaw:ssa on yhteensä UAH 2.37M per year. Katso MacPaw:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Yhteensä vuodessa
UAH 2.37M
Taso
L4
Peruspalkka
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä MacPaw?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä MacPaw in Ukraine on vuosittainen kokonaiskorvaus UAH 3,373,102. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MacPaw Ohjelmistosuunnittelija roolille in Ukraine ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on UAH 2,366,206.

