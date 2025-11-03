Yritysluettelo
Machine Zone
Machine Zone Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in United States Machine Zone:ssa on yhteensä $220K per year. Katso Machine Zone:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Machine Zone
Software Engineer
Palo Alto, CA
Yhteensä vuodessa
$220K
Taso
hidden
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Machine Zone?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Machine Zone in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $465,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Machine Zone Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $210,000.

