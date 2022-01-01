Yritysluettelo
M1 Finance
M1 Finance Palkat

M1 Finance:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointioperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $175,875 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä M1 Finance. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $165K
Asiakaspalvelu
$62.7K
Markkinointi
$127K

Markkinointioperaatiot
$50.3K
Tuotesuunnittelija
$119K
Tuotepäällikkö
$169K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$176K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

M1 Finance-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Muut resurssit