Yritysluettelo
Lynk
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Lynk Palkat

Lynk:n palkka vaihtelee $14,666 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $170,850 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Lynk. Viimeksi päivitetty: 10/9/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Koneinsinööri
$152K
Tuotepäällikkö
$23.4K
Myynti
$14.7K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Ohjelmistoinsinööri
$171K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Den højest betalte rolle rapporteret hos Lynk er Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $170,850. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Lynk er $87,599.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Lynk ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Flipkart
  • Spotify
  • Databricks
  • Lyft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit