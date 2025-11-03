Yritysluettelo
Luxury Escapes
Luxury Escapes Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Australia Luxury Escapes:ssa on yhteensä A$114K per year. Katso Luxury Escapes:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Yhteensä vuodessa
A$114K
Taso
Mid
Peruspalkka
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luxury Escapes?
+A$89.3K
+A$137K
+A$30.8K
+A$53.9K
+A$33.9K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Sisältyvät nimikkeet

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Luxury Escapes in Australia on vuosittainen kokonaiskorvaus A$201,567. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luxury Escapes Ohjelmistosuunnittelija roolille in Australia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on A$126,385.

Muut resurssit