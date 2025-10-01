Yritysluettelo
Luxoft
Luxoft Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Warsaw Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Warsaw Metropolitan Area Luxoft:ssa vaihtelee PLN 125K per year L2 -tasolta PLN 329K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Warsaw Metropolitan Area on yhteensä PLN 236K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luxoft?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Luxoft in Warsaw Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus PLN 375,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luxoft Ohjelmistoinsinööri roolille in Warsaw Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on PLN 217,914.

