Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Luxoft:ssa vaihtelee $92.5K per year L1 -tasolta $107K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $120K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
