Luxoft Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Ukraine

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Ukraine Luxoft:ssa vaihtelee UAH 1.42M per year L2 -tasolta UAH 3.18M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ukraine on yhteensä UAH 1.78M. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Lähtötaso ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- L2 Regular Software Engineer UAH 1.42M UAH 1.41M UAH 0 UAH 5.9K L3 Senior Software Engineer UAH 2.19M UAH 2.19M UAH 0 UAH 0 L4 Lead Software Engineer UAH 3.13M UAH 3.13M UAH 0 UAH 0 Näytä 3 Lisää tasoja

Mikä on oikeuksien syntymisaikataulu yhtiössä Luxoft ?

