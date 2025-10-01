Ohjelmistoinsinööri korvaus in Ukraine Luxoft:ssa vaihtelee UAH 1.42M per year L2 -tasolta UAH 3.18M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ukraine on yhteensä UAH 1.78M. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
