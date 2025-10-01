Yritysluettelo
Luxoft
Luxoft Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Ukraine

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Ukraine Luxoft:ssa vaihtelee UAH 1.42M per year L2 -tasolta UAH 3.18M per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Ukraine on yhteensä UAH 1.78M. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
UAH 6.61M

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luxoft?

El paquete salarial más alto reportado para un Ohjelmistoinsinööri en Luxoft in Ukraine tiene una compensación total anual de UAH 3,220,230. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Luxoft para el puesto de Ohjelmistoinsinööri in Ukraine es UAH 1,780,168.

Muut resurssit