Ohjelmistoinsinööri korvaus in Serbia Luxoft:ssa vaihtelee $46.8K per year L2 -tasolta $48.1K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Serbia on yhteensä $57K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$46.8K
$46K
$0
$818
L3
$56.5K
$56.5K
$0
$0
L4
$48.1K
$48.1K
$0
$0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
