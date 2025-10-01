Yritysluettelo
Luxoft
  Romania

Luxoft Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Romania

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Romania Luxoft:ssa vaihtelee RON 93.2K per year L1 -tasolta RON 249K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Romania on yhteensä RON 142K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
RON 715K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luxoft?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Luxoft in Romania on vuosittainen kokonaiskorvaus RON 282,079. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luxoft Ohjelmistoinsinööri roolille in Romania ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RON 141,517.

Muut resurssit