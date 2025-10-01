Yritysluettelo
Luxoft
Luxoft Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Munich Metro Region

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Munich Metro Region Luxoft:ssa vaihtelee €56.5K per year L2 -tasolta €68.5K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Munich Metro Region on yhteensä €69.9K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Näytä 3 Lisää tasoja
€142K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luxoft?

Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Luxoft in Munich Metro Region on vuosittainen kokonaiskorvaus €92,067. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luxoft Ohjelmistoinsinööri roolille in Munich Metro Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €66,806.

Muut resurssit