Luxoft Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Krakow Metropolitan Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Krakow Metropolitan Area Luxoft:ssa vaihtelee PLN 167K per year L2 -tasolta PLN 251K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Krakow Metropolitan Area on yhteensä PLN 222K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus L1 Junior Software Engineer ( Lähtötaso ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 Regular Software Engineer PLN 167K PLN 167K PLN 0 PLN 0 L3 Senior Software Engineer PLN 241K PLN 241K PLN 0 PLN 0 L4 Lead Software Engineer PLN 251K PLN 251K PLN 0 PLN 0 Näytä 3 Lisää tasoja

Uusimmat palkkailmoitukset

