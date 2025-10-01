Ohjelmistoinsinööri korvaus in India Luxoft:ssa vaihtelee ₹1.36M per year L2 -tasolta ₹2.63M per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.25M. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L3
₹2.63M
₹2.63M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
