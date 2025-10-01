Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Los Angeles Area Luxoft:ssa vaihtelee $121K per year L3 -tasolta $127K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $120K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
