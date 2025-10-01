Yritysluettelo
Luxoft
Luxoft Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Los Angeles Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Los Angeles Area Luxoft:ssa vaihtelee $121K per year L3 -tasolta $127K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Los Angeles Area on yhteensä $120K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$121K
$121K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$127K
$127K
$0
$0
$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luxoft?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Luxoft in Greater Los Angeles Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $130,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luxoft Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Los Angeles Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,000.

