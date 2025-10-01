Ohjelmistoinsinööri korvaus in Germany Luxoft:ssa vaihtelee €64.3K per year L2 -tasolta €86.5K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Germany on yhteensä €75.1K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
