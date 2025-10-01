Ohjelmistoinsinööri korvaus in Canada Luxoft:ssa vaihtelee CA$94.7K per year L2 -tasolta CA$109K per year L3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$95.7K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike