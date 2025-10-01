Ohjelmistoinsinööri korvaus in Bucharest Metropolitan Area Luxoft:ssa vaihtelee RON 93.2K per year L1 -tasolta RON 296K per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Bucharest Metropolitan Area on yhteensä RON 141K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
