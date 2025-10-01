Yritysluettelo
Luxoft Tuotesuunnittelija Palkat sijainnissa Berlin Metropolitan Region

Tuotesuunnittelija korvaus in Berlin Metropolitan Region Luxoft:ssa on yhteensä €49.9K per year L2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Berlin Metropolitan Region on yhteensä €52.4K. Katso Luxoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luxoft?

Sisältyvät nimikkeet

UX-suunnittelija

UKK

The highest paying salary package reported for a Tuotesuunnittelija at Luxoft in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €55,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Tuotesuunnittelija role in Berlin Metropolitan Region is €48,729.

