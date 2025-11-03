Yritysluettelo
Luminar Technologies
Luminar Technologies Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Luminar Technologies:ssa vaihtelee $151K ja $211K per year välillä. Katso Luminar Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$162K - $191K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$151K$162K$191K$211K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Luminar Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Data-arkkitehti

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Luminar Technologies in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $210,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luminar Technologies Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $151,200.

