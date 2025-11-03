Yritysluettelo
Luminar Technologies
Luminar Technologies Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Luminar Technologies:ssa on yhteensä $138K per year. Katso Luminar Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Mediaanipalkka
Luminar Technologies
Hardware Engineer
Orlando, FL
Yhteensä vuodessa
$138K
Taso
L3
Peruspalkka
$135K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Luminar Technologies?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Luminar Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Luminar Technologies in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $190,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luminar Technologies Laitteistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $137,000.

Muut resurssit