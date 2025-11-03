Yritysluettelo
Luminar Technologies
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Luminar Technologies Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Luminar Technologies:ssa vaihtelee $91.3K ja $130K per year välillä. Katso Luminar Technologies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$103K - $118K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$91.3K$103K$118K$130K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Data-analyytikko ilmoitustas yrityksessä Luminar Technologies avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Luminar Technologies-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Luminar Technologies in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $129,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Luminar Technologies Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $91,300.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Luminar Technologies ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit