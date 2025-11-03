Yritysluettelo
UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Lumentum:ssa vaihtelee $157K ja $215K per year välillä. Katso Lumentum:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$168K - $204K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$157K$168K$204K$215K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Lumentum-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Lumentum in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $214,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lumentum UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $157,250.

