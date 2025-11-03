Yritysluettelo
Lumentum
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Projektipäällikkö

  • Kaikki Projektipäällikkö -palkat

Lumentum Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Lumentum:ssa vaihtelee $230K ja $313K per year välillä. Katso Lumentum:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/3/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$246K - $297K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$230K$246K$297K$313K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Projektipäällikkö ilmoitustas yrityksessä Lumentum avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Lumentum-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Projektipäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Lumentum in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $313,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lumentum Projektipäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $229,500.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Lumentum ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit