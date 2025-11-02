Yritysluettelo
Koneinsinööri mediaanikorvaus in United States Lumentum:ssa on yhteensä $150K per year. Katso Lumentum:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Mediaanipalkka
Lumentum
Mechanical Engineer
San Jose, CA
Yhteensä vuodessa
$150K
Taso
Senior
Peruspalkka
$133K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$6.8K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lumentum?
Uusimmat palkkailmoitukset
Unlock by Adding Your Salary!

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Lumentum-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Lumentum in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $225,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lumentum Koneinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $148,250.

