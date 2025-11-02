Yritysluettelo
Lumentum
Lumentum Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Lumentum:ssa vaihtelee CA$66.4K ja CA$94.2K per year välillä. Katso Lumentum:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Lumentum-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Lumentum in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$94,208. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lumentum Data-analyytikko roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$66,355.

