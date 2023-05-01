Yritysluettelo
Lument
Lument Palkat

Lument:n mediaaripalkka on $90,450 Talousanalyytikko -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Lument. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Talousanalyytikko
$90.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Lument on Talousanalyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $90,450. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lument ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $90,450.

Muut resurssit

