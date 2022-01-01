lululemon Palkat

Yritysluettelo
lululemon:n palkka vaihtelee $39,800 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $341,700 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä lululemon. Viimeksi päivitetty: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ohjelmistosuunnittelija
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Data-insinööri

Tuotepäällikkö
Median $108K
Projektipäällikkö
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Data-analyytikko
Median $80.2K
Datatieteilijä
Median $82.2K
Ratkaisuarkkitehti
Median $144K
Liiketoiminta-analyytikko
$89.6K
Datatieteen päällikkö
$180K
Talousanalyytikko
$72K
Tietoteknologi (IT)
$80.3K
Markkinointi
$130K
Markkinointioperaatiot
$60.5K
Tuotesuunnittelija
$101K
Ohjelmapäällikkö
$181K
Rekrytoija
$66.5K
Myynti
$39.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$342K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$151K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä lululemon on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $341,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä lululemon ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $97,234.

