Yritysluettelo
luizalabs
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Sao Paulo

luizalabs Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Sao Paulo

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Sao Paulo luizalabs:ssa on yhteensä R$151K per year. Katso luizalabs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
luizalabs
iOS Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$151K
Taso
Senior iOS Engineer
Peruspalkka
R$151K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä luizalabs?

R$880K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä luizalabs in Greater Sao Paulo on vuosittainen kokonaiskorvaus R$229,862. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä luizalabs Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Sao Paulo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$151,148.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle luizalabs ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Gojek Tech
  • Rappi
  • Bass Pro Shops
  • Grofers
  • Druva
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit