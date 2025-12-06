Yritysluettelo
Lotlinx
Lotlinx Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Lotlinx:ssa vaihtelee CA$83K ja CA$120K per year välillä. Katso Lotlinx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$68.4K - $79.4K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$60.3K$68.4K$79.4K$87.5K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Lotlinx?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Lotlinx in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$120,431. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Lotlinx Data-analyytikko roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$82,986.

