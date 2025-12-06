Yritysluettelo
Logitech
UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Logitech:ssa vaihtelee $88.3K ja $129K per year välillä. Katso Logitech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$101K - $116K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$88.3K$101K$116K$129K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Logitech-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Logitech in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $128,620. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Logitech UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $88,290.

