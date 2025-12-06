Yritysluettelo
Logitech
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelupäällikkö

  • Kaikki Tuotesuunnittelupäällikkö -palkat

Logitech Tuotesuunnittelupäällikkö Palkat

Tuotesuunnittelupäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United Kingdom Logitech:ssa vaihtelee £143K ja £196K per year välillä. Katso Logitech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/6/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$208K - $247K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$192K$208K$247K$263K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Tuotesuunnittelupäällikkö ilmoitustas yrityksessä Logitech avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Logitech-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tuotesuunnittelupäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelupäällikkö roolille yrityksessä Logitech in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £195,757. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Logitech Tuotesuunnittelupäällikkö roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £142,987.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Logitech ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Fitbit
  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • GoPro
  • Sonos
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/logitech/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.