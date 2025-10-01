Koneinsinööri korvaus in Greater Taipei Area Logitech:ssa vaihtelee NT$1.74M per year I3 -tasolta NT$2.57M per year I4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Taipei Area on yhteensä NT$1.81M. Katso Logitech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Logitech-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)