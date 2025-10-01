Yritysluettelo
Logitech
Logitech Koneinsinööri Palkat sijainnissa Greater Taipei Area

Koneinsinööri korvaus in Greater Taipei Area Logitech:ssa vaihtelee NT$1.74M per year I3 -tasolta NT$2.57M per year I4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Taipei Area on yhteensä NT$1.81M. Katso Logitech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
NT$5.09M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Logitech-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Logitech in Greater Taipei Area on vuosittainen kokonaiskorvaus NT$3,215,277. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Logitech Koneinsinööri roolille in Greater Taipei Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NT$2,185,985.

Muut resurssit