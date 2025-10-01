Yritysluettelo
Logitech
Logitech Teollinen muotoilija Palkat sijainnissa San Francisco Bay Area

Teollinen muotoilija mediaanikorvaus in San Francisco Bay Area Logitech:ssa on yhteensä $133K per year. Katso Logitech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Yhteensä vuodessa
$133K
Taso
I3
Peruspalkka
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
9 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Logitech?

$160K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Logitech-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Teollinen muotoilija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Teollinen muotoilija roolille yrityksessä Logitech in San Francisco Bay Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $239,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Logitech Teollinen muotoilija roolille in San Francisco Bay Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $133,200.

