Logitech Liiketoiminta-analyytikko Palkat sijainnissa Greater Austin Area

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in Greater Austin Area Logitech:ssa on yhteensä $150K per year I3 -tasolla. Katso Logitech:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
I1
$ --
$ --
$ --
$ --
I2
$ --
$ --
$ --
$ --
I3
$150K
$135K
$0
$14.5K
I4
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 3 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Logitech-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Logitech in Greater Austin Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $155,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Logitech Liiketoiminta-analyytikko roolille in Greater Austin Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $144,000.

