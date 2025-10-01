Yritysluettelo
Loggi
  • Greater Sao Paulo

Loggi Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa Greater Sao Paulo

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Greater Sao Paulo Loggi:ssa on yhteensä R$491K per year. Katso Loggi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$491K
Taso
L5
Peruspalkka
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Loggi?

R$880K

Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Loggi in Greater Sao Paulo on vuosittainen kokonaiskorvaus R$928,570. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Loggi Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Greater Sao Paulo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$543,941.

