Loggi Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Sao Paulo

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Sao Paulo Loggi:ssa on yhteensä R$152K per year. Katso Loggi:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Yhteensä vuodessa
R$152K
Taso
L3
Peruspalkka
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Loggi?

R$880K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Loggi in Greater Sao Paulo on vuosittainen kokonaiskorvaus R$302,208. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Loggi Ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Sao Paulo ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on R$162,485.

