Loadsmart
Loadsmart Palkat

Loadsmart:n palkka vaihtelee $38,921 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $88,094 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Loadsmart. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $71.9K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $88.1K
Data-asiantuntija
$60.3K

Tuotesuunnittelija
$38.9K
Puuttuuko nimikkeesi?

Puuttuuko nimikkeesi?


Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Loadsmart-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Loadsmart on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $88,094. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Loadsmart ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $66,098.

Muut resurssit