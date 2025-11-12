Yritysluettelo
Licious
Licious Backend-ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Backend-ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Licious:ssa on yhteensä ₹4.65M per year. Katso Licious:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/12/2025

Mediaanipalkka
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹4.65M
Taso
Software Development Engineer 3
Peruspalkka
₹4.53M
Stock (/yr)
₹121K
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Licious?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Licious in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,973,341. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Licious Backend-ohjelmistokehittäjä roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,610,545.

