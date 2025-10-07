Yritysluettelo
LG Ads
LG Ads Full Stack -ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa India

Full Stack -ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India LG Ads:ssa on yhteensä ₹4.84M per year. Katso LG Ads:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹4.84M
Taso
L3
Peruspalkka
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä LG Ads?

₹13.98M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä LG Ads in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,536,340. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä LG Ads Full Stack -ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹5,180,077.

Muut resurssit