Levi's Palkat

Levi's:n palkka vaihtelee $25,761 kokonaiskorvauksena vuodessa Pääomasijoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $211,050 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Levi's. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Kirjanpitäjä
$155K
Data-asiantuntija
$51.6K
Markkinointi
$71.4K

Tuotesuunnittelija
$151K
Tuotepäällikkö
$211K
Ohjelmistoinsinööri
$36.2K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$70.7K
Pääomasijoittaja
$25.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Levi's on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $211,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Levi's ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $71,011.

