Levio Palkat

Levio:n palkka vaihtelee $43,040 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $89,138 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Levio. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $68.5K
Tuotesuunnittelija
$43K
Tuotepäällikkö
$89.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Projektipäällikkö
$54.3K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Levio on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $89,138. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Levio ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $61,409.

Muut resurssit

