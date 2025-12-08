Yritysluettelo
Levi Ray & Shoup
Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Levi Ray & Shoup:ssa vaihtelee $128K ja $182K per year välillä. Katso Levi Ray & Shoup:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/8/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$145K - $165K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$128K$145K$165K$182K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Levi Ray & Shoup?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Levi Ray & Shoup in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $181,626. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Levi Ray & Shoup Ohjelmistosuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $127,754.

Muut resurssit

