Yritysluettelo
Levi Ray & Shoup
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Levi Ray & Shoup Palkat

Levi Ray & Shoup:n mediaaripalkka on $154,690 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Levi Ray & Shoup. Viimeksi päivitetty: 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistosuunnittelija
$155K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Levi Ray & Shoup on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $154,690. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Levi Ray & Shoup ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $154,690.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Levi Ray & Shoup ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Dropbox
  • Snap
  • Facebook
  • Google
  • Apple
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/levi-ray-and-shoup/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.