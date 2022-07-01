Yritysluettelo
LevelTen Energy Palkat

LevelTen Energy:n palkka vaihtelee $222,000 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $241,200 Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä LevelTen Energy. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $222K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
$239K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$241K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä LevelTen Energy on Tekninen ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $241,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä LevelTen Energy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $238,800.

