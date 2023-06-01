Yritysluettelo
Levels Health
Levels Health Palkat

Levels Health:n palkka vaihtelee $27,317 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $211,050 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Levels Health. Viimeksi päivitetty: 10/21/2025

Tuotesuunnittelija
$99.5K
Myynti
$27.3K
Ohjelmistoinsinööri
$211K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Levels Health on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $211,050. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Levels Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,500.

Muut resurssit